الرياض 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واسأتاحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثّلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية خدمة البث المباشر بالصوت والصورة لفعاليات وتلاوات المتسابقين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الحادية والأربعين المقامة في الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) من خلال الرابط ( http://www.youtube.com/user/quraancontest ) .وتشارك عدة محطات فضائية مرئية ومسموعة في تغطية فعاليات المسابقة وبرامجها والأنشطة المصاحبة لها وإجراء اللقاءات مع المتسابقين واللجان المنظمة ونقل حفل تكريم الفائزين من المسجد الحرام على الهواء مباشرة.وأوضحت الأمانة العامة للمسابقة أنّ وقائع المسابقة تُنقل عبر عدد من المنصات بمشاركة وسائل إعلامية مختلفة مرئية ومسموعة لإتاحة الفرصة للمتابعين حول العالم للاطلاع على التصفيات النهائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث أسهمت في تقريب الحدث للجميع ليكونوا على اطلاع على تفاصيل المسابقة كافة إلى حين إعلان أسماء الفائزين في الحفل الختامي في الثاني عشر من محرم الجاري.// انتهى //21:21ت م0113