محايل 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واستفقّد رئيس المجلس البلدي بمحافظة بارق محمد بن إبراهيم البارقي يرافقه عضو المجلس المهندس عامر بن محمد الشهري قرى سد عامر التابعة لمركز ثلوث المنظر التابعه للمحافظة ، كما بحث " البارقي " طلبات الأهالي التي سبق أن تقدّموا بها للمجلس البلدي .وأوضح رئيس المجلس أنّ الأهالي يطالبون بوضع الحلول المناسبة لسفلتة الطريق المؤدي إلى قراهم, مشيرًا إلى أنّ مطالبات الأهالي ستُناقش في الجلسة القادمة للمجلس وستُحوّل مباشرة للبلدية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بما يضمن إنهاء تلك المطالبات .// انتهى //21:31ت م0116