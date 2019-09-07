ريكيافيك 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واسانفرد منتخب آيسلندا مؤقتا بصدارة المجموعة الثامنة من تصفيات يورو لكرة القدم 2020م بعد الفوز على ضيفه منتخب مولدوفا بثلاثة أهداف دون رد اليوم في الجولة الخامسة من دور المجموعات.ورفعت آيسلندا رصيدها إلى 12 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن فرنسا وتركيا وتوقف رصيد مولدوفا عند ثلاث نقاط في المركز الخامس.وفي وقت لاحق اليوم تلتقي فرنسا مع ألبانيا وتركيا مع أندورا.// انتهى //21:32ت م0117