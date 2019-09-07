جدة 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واسوصل فخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت دي فوار إلى جدة مساء اليوم .وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الوزير المرافق الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطّان ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت دي فوار عبدالله بن حمد السبيعي ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر .// انتهى //22:06ت م0120