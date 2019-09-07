حفرالباطن 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واس‏ تنظّم غرفة حفر الباطن ممثلة بلجنة ‎ريادة الأعمال غداً دورة " فن الجرافيك لتصميم الأنفوجرافيك والشعارات " تقدمها المدربة براءة بنت يوسف للجنسين وتستمر ثمانية أيام وذلك بمقر الغرفة .وتتناول الدورة شرح مفهوم الأنفوجرافيك والشعارات وأنواعها ومجالات استخداماتها وكذلك الجانب العملي التطبيقي الذي يتضمّن المهارات الأساسية وخطوات تصميم الأنفوجرافيك والهوية البصرية ، كما سيجري التعرّض لمختلف البرامج ومواقع الويب التي يمكن أن تساعد على تصميم الأنفوجرافيك.// انتهى //22:22ت م0121