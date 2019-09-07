اقتصادي / غرفة حفر الباطن تنظّم غداً دورة الأنفوجرافيك
السبت 1441/1/8 هـ الموافق 2019/09/07 م واس
حفرالباطن 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واس
تنظّم غرفة حفر الباطن ممثلة بلجنة ريادة الأعمال غداً دورة " فن الجرافيك لتصميم الأنفوجرافيك والشعارات " تقدمها المدربة براءة بنت يوسف للجنسين وتستمر ثمانية أيام وذلك بمقر الغرفة .
وتتناول الدورة شرح مفهوم الأنفوجرافيك والشعارات وأنواعها ومجالات استخداماتها وكذلك الجانب العملي التطبيقي الذي يتضمّن المهارات الأساسية وخطوات تصميم الأنفوجرافيك والهوية البصرية ، كما سيجري التعرّض لمختلف البرامج ومواقع الويب التي يمكن أن تساعد على تصميم الأنفوجرافيك.
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