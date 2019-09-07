الرياض 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واساختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم برنامجه التدريبي في معسكره الإعدادي المقام في الدمام الذي شهد خوض "الأخضر" مباراة ودية أول أمس الخميس أمام منتخب مالي وانتهت بالتعادل 1-1.ويواجه "الأخضر" نظيره اليمني الثلاثاء القادم على إستاد البحرين الدولي بالعاصمة المنامة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022م وكأس آسيا 2023م.وأجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية مساءً على إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، وبدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ في مربعات قبل أن يطبق تمارين تكتيكية متنوعة مابين الحالتين الهجومية والدفاعية واختتمت الحصة التدريبية بالكرات الثابتة.وعلى صعيد متصل، شارك لاعب خط الوسط هتان باهبري في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته.//انتهى //22:26ت م0122