بغداد 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي في بغداد اليوم بسفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا المعتمدين لدى العراق.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين العراق من جهة وبين دول الاتحاد الأوروبي من جهة ثانية, ودعم قدرات القوات العراقية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، ومستجدات الأوضاع بالمنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //22:29ت م0123