‪ الرياض 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واسحقق المنتخب السعودي للإسكواش تحت 13 عاماً الفوز على نظيره منتخب العراق بنتيجة 3/0 اليوم في مستهل منافسات الفرق ضمن البطولة العربية للإسكواش والمقامة حالياً في الرياض وتستمر حتى الـ10 من سبتمبر الجاري بمشاركة 5 دول هي الكويت ومصر والعراق والأردن إلى جانب السعودية البلد المنظم .وتستكمل منافسات الفرق غداً حيث يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الكويتي قبل أن يلاقي منتخب الأردن .وكان المنتخب المصري بطل العالم في اللعبة قد سيطر على المراكز الأولى في منافسات الفردي بعد أن تصدر لاعبوه منافسات تحت 13,17 عاماً ‪ .‬ // انتهى //23:52ت م0127