رياضي / المنتخب السعودي للاسكواش يتغلب على العراق في البطولة العربية
السبت 1441/1/8 هـ الموافق 2019/09/07 م واس
الرياض 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واس
حقق المنتخب السعودي للإسكواش تحت 13 عاماً الفوز على نظيره منتخب العراق بنتيجة 3/0 اليوم في مستهل منافسات الفرق ضمن البطولة العربية للإسكواش والمقامة حالياً في الرياض وتستمر حتى الـ10 من سبتمبر الجاري بمشاركة 5 دول هي الكويت ومصر والعراق والأردن إلى جانب السعودية البلد المنظم .
وتستكمل منافسات الفرق غداً حيث يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الكويتي قبل أن يلاقي منتخب الأردن .
وكان المنتخب المصري بطل العالم في اللعبة قد سيطر على المراكز الأولى في منافسات الفردي بعد أن تصدر لاعبوه منافسات تحت 13,17 عاماً .
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23:52ت م
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