الرياض 08 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسحصد المنتخب السعودي للسباحة والغطس والألعاب المائية، 8 ميدليات اليوم في ثالث أيام البطولة الخليجية للألعاب المائية الـ 27 المقامة حالياً في الكويت.وظفر السباح السعودي علي حسين العيسى، بالمركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 200م ظهر لفئة ١٥ - ١٧سنة، وحقق السباح السعودي كاظم علي السعيد، المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 50م فراشة ١١- ١٢ سنة بزمن ٣١.١٠ ثانية والميدالية الذهبية في سباق 50م فراشة ١١- ١٢ سنة بزمن ٣١.١٠ ثانية.ونال السباح السعودي محمد علي اليوسف، المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 100م صدر لفئة ١١-١٢سنة، وظفر لاعب الغطس السعودي زياد الشمراني، بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات السلم المتحرك ١م، وأحرز الغطاس السعودي خالد ضيف الله الغامدي، المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات الغطس للسلم الثابت ٥م، وخطف السباح السعودي حسن البقشي، المركز الأول والميدالية الذهب في سباق 400م حره لفئة 15-17 سنة، كما حقق عبد الله اليوسف الميدالية الفضية في سباق 400 حرة 13-14 سنة 4.28.93 دقيقة ونال حسن علي اليوسف الميدالية البرونزية في سباق 50 فراشة ١٥-١٧ بزمن 26.59 دقيقة .كما حقق حسن حمبظاظة برونزية سباق 400 حرة بزمن 4:41:40 دقيقة وحقق عبدالله اليوسف في ذات السباق الفضية بزمن 4:28:93 دقيقة، وفي منافسات الغطس حقق زياد الشمراني المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق "سلم متحرك" ١م، وحقق خالد ضيف الله المركز الثالث والميدالية برونزية في سباق "سلم ٥م ثابت" .وحقق فريق التتابع لفئة ١٥-١٧سنة المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 4 في 200م حرة بزمن ٨،٣٤،٥٥ دقيقة، كما حقق فريق كرة الماء الميدالية الفضية بعد خسارته من الكويت ٢-٨ .//انتهى //00:45ت م0131