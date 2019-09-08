القاهرة 08 محرم 1441هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واسشاركت الملحقية الثقافية السعودية في المنتدى الفنلندي المصري للتعليم الذي عقد بالقاهرة، بحضور وزير التربية والتعليم المصري الدكتور طارق شوقي، ورئيسة جامعة هلسنكي رئيسة جمهورية فنلندا الأسبق تارجا هالونين.وقال الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة الدكتور خالد بن عبد الله النامي في بيان اليوم، إن مثل هذه المنتديات تعمل على تبادل الخبرات والتجارب في مجال التعليم ويعمل في إلى تطوير التعليم على كافة الأصعدة.//انتهى//01:43ت م0132