موسكو 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واسشاركت جامعة الأمير محمد بن فهد ممثلة بدار نشر الجامعة في معرض موسكو الدولي للكتاب في دورته 32 والذي أقيم خلال الفترة من 4 إلى 8 من شهر سبتمبر .وهدفت المشاركة التي استمرت خمسة أيام إلى استعراض عدد من إنجازاتها العلمية وآحدث مؤلفات أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة والبالغ عددها أكثر من 50 إصداراً إضافة إلى برامج الجامعة الأكاديمية وبرامجها المختلفة ،كما أشتملت المشاركة على عرض تجربة إنشاء الجامعة وأهدافها العامة وشراكتها الإستراتيجية مع العديد من الجهات الأكاديمية المختلفة .وأوضح نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فيصل بن يوسف العنزي أن مشاركة الجامعة في هذا المعرض الدولي الهام تأتي في إطار استثمار الجامعة المعرفي للتعريف بجهودها وجهود أعضاء هيئة التدريس في مجالات التأليف إضافة إلى جهود الجامعة في مجالات البحث العلمي بالإضافة إلى عقد شراكات متعددة مع دور النشر العالمية المشاركة في هذا المعرض في عدد من المجلات المختلفة .// انتهى //02:07ت م0133