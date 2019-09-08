القاهرة 08 محرم 1441هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واستأهل منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئات إلى دور الـ 16 في بطولة العالم التي تستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر الجاري، رغم خسارته اليوم أمام نظيره الصيني بثلاثة أشواط نظيفة، في إطار مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى.وبرغم هذه الخسارة، ضمن منتخب مصر التأهل، بعد فوزه أمس على الكاميرون بنتيجة (1/3)، وعلى بورتوريكو في المباراة الافتتاحية أول أمس بالنتيجة ذاتها، ليحتل المنتخب المركز الثالث برصيد 6 نقاط خلف المنتخبين الصيني والبرازيلي، بينما يأتي منتخبا بورتوريكو والكاميرون في المركزين الرابع والخامس دون أي نقاط.كما فاز منتخب البرازيل على نظيره الكاميروني بثلاثة أشواط نظيفة اليوم، في إطار منافسات نفس المجموعة.وفي إطار مباريات المجموعة الثانية فاز المنتخب الكندي على نظيره المكسيكي بنتيجة 3-2، فيما فاز منتخب ناشئات بلغاريا للكرة الطائرة على نظيره الكونغو الديمقراطية بنتيجة 3-0 في إطار منافسات المجموعة الرابعة.كما فاز المنتخب الروسي على نظيره البيلاروسي بثلاثة أشواط دون رد، وفاز منتخب تايلاند على نظيره الروماني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في منافسات المجموعة الثالثة ببطولة العالم.//انتهى//05:02ت م0135