بغداد 08محرم 1441 هـ الموافق 07سبتمبر 2019 م واسأصيب 6 مدنيين عراقيين بجروح, بحوادث أمنية متفرقة في بغداد مساء اليوم السبت.وأفاد مصدر أمني عراقي بإصابة 4 مدنيين بجروح بانفجار عبوتين ناسفتين بمنطقة الطالبية شرقي بغداد.كما أصيب مدنيان آخران بجروح, بانفجار عبوة ناسفة في منطقة حي الإعلام جنوب غربي بغداد.وأوضح المصدر الأمني بأن القوات الأمنية سارعت إلى إغلاق منطقتي الحادثين ,ونقلت الجرحى إلى مستشفيات قريبة .// انتهى //05:11ت م0137