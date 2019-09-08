الرياض 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أوامر ملكية: إعفاء خالد الفالح.. وتعيين عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للطاقةولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسيأمير المدينة يوجه بحصر الأوقاف التعليمية والمكتبات الوقفيةأمير جازان بالنيابة يوجه باتخاذ الإجراءات النظامية في الاعتداء على موظفة فندقرئيس ساحل العاج يصل إلى جدةاعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي من (عمران) باتجاه المملكةالقبض على سائق أجرة عرض أقراص إمفيتامين المخدرة على أحد الأشخاصسفارة المملكة تحذر من إعصار «دوريان» في كنداالنيابة العامة: التحقيق في قضية اعتداء شخص على موظفة بأحد الفنادقضبط 197 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثةباكستان ترفض السماح لطائرة الرئيس الهندي عبور مجالها الجويالصين تقرر ضخ استثمارات في صناعة السيارات الألمانيةترمب يعلن إلغاء مفاوضات السلام مع زعماء طالبان بسبب هجوم كابولأميركا تضغط على أبل غوغل للكشف عن أسماء مستخدمي تطبيق ذكي// يتبع //06:07ت م0003