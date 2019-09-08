عام / الصحف السعودية
الأحد 1441/1/9 هـ الموافق 2019/09/08 م واس
الرياض 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
أوامر ملكية: إعفاء خالد الفالح.. وتعيين عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للطاقة
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي
أمير المدينة يوجه بحصر الأوقاف التعليمية والمكتبات الوقفية
أمير جازان بالنيابة يوجه باتخاذ الإجراءات النظامية في الاعتداء على موظفة فندق
رئيس ساحل العاج يصل إلى جدة
اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي من (عمران) باتجاه المملكة
القبض على سائق أجرة عرض أقراص إمفيتامين المخدرة على أحد الأشخاص
سفارة المملكة تحذر من إعصار «دوريان» في كندا
النيابة العامة: التحقيق في قضية اعتداء شخص على موظفة بأحد الفنادق
ضبط 197 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة
باكستان ترفض السماح لطائرة الرئيس الهندي عبور مجالها الجوي
الصين تقرر ضخ استثمارات في صناعة السيارات الألمانية
ترمب يعلن إلغاء مفاوضات السلام مع زعماء طالبان بسبب هجوم كابول
أميركا تضغط على أبل غوغل للكشف عن أسماء مستخدمي تطبيق ذكي
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