وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( تعامل حكيم) : تقود المملكة العربية السعودية، جهود توازن الإنتاج في أسواق النفط العالمية، بكل حكمة وتروٍ، متسلحة بحزمة من المبادئ، التي تلتزم بها حكومات المملكة، منذ عقود مضت، وتحث هذه المبادئ على أهمية توفير الطاقة للعالم بأسعار مُرضية، سواء للمنتجين أو المستهلكين.واضافت : ويقف شهر أغسطس الماضي، خير شاهد على هذه المبادئ، عندما قررت المملكة - طواعية - تخفيض إنتاجها من النفط خلال هذا الشهر، من 10.31 ملايين برميل، وهي الكمية المتفق عليها في اتفاق أوبك+، إلى 9.83 ملايين برميل، ليس لسبب سوى أن المملكة استشعرت الخطر قادماً إلى الأسواق، بعدما تخلت بعض الدول المنتجة، من داخل «أوبك» وخارجها، عن التزامها، بإنتاج كميات محددة متفق عليها، ويعكس هذا التصرف حكمة المملكة في التعامل مع مُهددات أسواق النفط، وهو تعامل راقٍ ونبيل، فيه الكثير من الإيثار، حيث إنها لم توجه اللوم والعتاب إلى الدول غير الملتزمة، ولم تُشهر بها، وإنما قامت في صمت تام، بتحمل أخطاء الآخرين، وتكبد الخسائر، وخفضت هي الإنتاج، من أجل دعم أسعار النفط، وحمايتها من التراجع.وأعتبرت أن جهود المملكة في دعم أسواق النفط، لا تقتصر على خفض الإنتاج العالمي، وإنما قد يتطلب في أوقات أخرى، زيادة الإنتاج، لسد نقص الإنتاج الذي قد يحدث هنا أو هناك، ولدعم هذا التوجه، لم تبخل المملكة بتخصيص مليارات الدولارات، لتعزيز قدرات أرامكو السعودية الإنتاجية، والصعود بهذه القدرات إلى 15 مليون برميل يومياً، هذه المليارات لم تستفد منها المملكة، بقدر استفادة الدول المستهلكة، بضمان الحصول على النفط بأسعار معقولة.وأشارت إلى أن آلية تعامل المملكة مع أسواق النفط، جعلها على الدوام، مصدر ثقة العالم بأكمله، الذي يعبر عن ارتياحه وتفاؤله، عندما تقود الرياض بنفسها أي مفاوضات أو مباحثات مع دول «أوبك» أو غيرها، لدعم استقرار أسعار النفط، وظهر هذا جلياً في اتفاق منظمة أوبك+ الأخير، مع الدول المنتجة من خارج المنظمة، وعلى رأسها روسيا، في بداية العام الجاري، ولأول مرة في التاريخ، يكون هناك اتفاق بين «أوبك» والدول غير الأعضاء في المنظمة، فقد نجحت المملكة في قيادة هذه المفاوضات، والوصول بها إلى أبعد نقطة إيجابية، أثمرت عن توافق 24 دولة منتجة للنفط، بتخفيض الإنتاج العالمي 1.2 مليون برميل يومياً، فمثل هذا الاتفاق لم يكن ليحدث، لولا الجهود التي بذلتها المملكة، وقدرتها على استثمار علاقاتها المتشعبة، وتسخيرها لخدمة شعوب العالم.// يتبع //06:07ت م0004