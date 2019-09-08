وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( «حوار جدة».. طريق الحل ) : عبر البيان الصادر من المملكة العربية السعودية بشأن التطورات الأخيرة في عدن عن موقفها الثابت من عدم وجود أي بديل عن الحكومة الشرعية في اليمن وعدم قبولها بأي محاولات لإيجاد واقع جديد في اليمن باستخدام القوة أو التهديد بها.وبينت أن تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش وجاءت واضحة بشأن دور المملكة القيادي في إدارتها للتحالف العربي بكل حنكة واقتدار، وتأكيداً على موقف بلاده الثابت من أن استجابة الإمارات إلى دعوة الحزم وطّدت شراكة إقليمية راسخة وخيّرة. وأضاف قرقاش أن التحديات المشتركة التي تواجهنا في أيد سعودية أمينة، ونقف معها في دعوتها للحوار كما وقفنا معها في دعوتها للحسم.واضافت : وبات ضرورياً الاستجابة لنداءات المملكة بوقف التصعيد والتوجه نحو الحوار، وأن تنخرط الأطراف التي نشب بينها النزاع والحكومة الشرعية في حوار جدة بالمملكة بشكل (فوري) ودون تأخير لحلحلة الأزمة الراهنة.// انتهى //06:08ت م0006