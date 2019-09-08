سكاكا 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسيقيم مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الجوف غداً، مسابقة سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة للقرآن الكريم والحديث الشريف، بحضور مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، ومدير هيئة الرياضة بالجوف مريح بن مصلح المريح، وذلك بمسرح نادي الحي الترفيهي بمتوسطة سراقة بن مالك بحي اللقائط.وأبان المريح أن المسابقة تأتي تفعيلاً للشراكة الحقيقية مع إدارة التعليم بالمنطقة، وستشتمل المسابقة على ثلاثة فروع للقرآن الكريم وهي: حفظ 20 جزء وحفظ 10 أجزاء وحفظ 5 أجزاء ومثلها للحديث الشريف وهي: تحضير وحفظ 70 حديث في باب أفضل الذكر، وتحضير وحفظ 50 حديث في باب فضل السلام والأمر بإفشائه، وتحضير وحفظ 30 حديث عن فضل قراءة القرآن الكريم، وسيتم تكريم الفائزين بجوائز مالية وعينية وتأهيلهم لنهائيات المسابقة على مستوى المملكة والتي ستقام في المدينة المنورة نهاية محرم.وأوضح المريح أن الهيئة العامة للرياضة ممثلة بوكالة شؤون الشباب تهدف من إقامة هذه المسابقة في الاهتمام بكتاب الله والعناية به، وحث الشباب على تلاوته وحفظه وتدبر أحكامه وتوطيد روح الأخوة بين الشباب في الأندية الرياضية وجمعيات وحلقات التحفيظ ومدارس تحفيظ القرآن، إضافة إلى إذكاء روح التنافس بين المتسابقين واستثمار أوقات الشباب.ووجه المريح الدعوة للجميع المشاركة وحضور المسابقة دعماً للمسابقة وتحفيزاً للشباب وإنجاح هذه البرامج المفيدة.// انتهى //09:36ت م0018