رام الله 9 محرم 1441 هـ الموافق 8 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم لقاء رئيس دولة فلسطين محمود عباس في مدينة رام الله، المبعوث النرويجي لعملية السلام بالشرق الأوسط تور فنيسلاند، والذي استعرضا فيه آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والإجراءات الإسرائيلية والأمريكية الهادفة لتقويض تحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين.وسلطت الضوء على تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن إسرائيل تشن علينا حربًا على الجغرافيا ببناء المستوطنات والتوسع بها، وتحدثت عن قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من الأهداف بقطاع غزة.وأوردت صحف الصباح تأكيدات المتحدث باسم وكالة "الاونروا" سامي مشعشع أن عجز الوكالة لهذا العام بلغ حوالي 120 مليون دولار ضمن الميزانية البالغة مليار و 200 مليون دولار.// انتهى //09:58ت م0020