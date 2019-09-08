نجران 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسدعت الغرفة التجارية الصناعية بنجران، الراغبات من سيدات المجتمع للتسجيل في دورتها المجانية بعنوان "رياضة الدماغ لذوي الإعاقة"، وذلك بالدخول على موقع الغرفة عبر الرابط الالكتروني www.najcci.org.sa ، علماً أن التسجيل مستمر حتى 11 / 1 / 1441هـ.وأوضح أمين غرفة نجران المكلف عبدالله بن صالح الصقري، أن هذه الدورة التي تستهدف السيدات المهتمات بهذه الفئة الغالية على قلوبنا، تأتي من منطلق المسؤولية المجتمعية للغرفة وحرصاً منها على تفعيل دورها في خدمة المجتمع والاهتمام بمختلف فئاته وشرائحه، والنهوض بالمجتمع وتنمية قدرات أفراده.وبين الصقري أن الدورة التي ستنطلق مساء يوم الثلاثاء 11 / 1 / 1441هـ الساعة 3 مساء، بقاعة الحمرور بمقر الغرفة الرئيسي، ستتناول عدداً من المحاور منها، تمهيد ومدخل إلى الرياضة الدماغية، وكيفية توظيف الرياضة الدماغية في الميدان التربوي لذوي الإعاقة، ومفهوم الرياضة الدماغية، والأسس النظرية لرياضة الدماغ، وأبعاد الرياضة الدماغية، وفلسفة الرياضة الدماغية، وتمارين الرياضة الدماغية، إضافة لعرض دراسات علمية تتناول رياضة الدماغ، وتدريبات عملية على الرياضة الدماغية.// انتهى //10:13ت م0024