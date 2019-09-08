عمّان 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسأكد صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية أن عناية القيادة الرشيدة - أيدها الله - بالقرآن الكريم وخدمته، من الركائز الأساسية التي يحرص عليها ولاة أمر هذه البلاد المباركة، كما أنها في وجدان كل مواطن سعودي.وبين سموه في تصريح له بمناسبة انعقاد مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في نسختها الحادية والأربعين في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، أن مشاركة أبناء المسلمين من مختلف الأقطار الإسلامية في هذا المحفل القرآني مصدر للعز والتشريف، مشيراً إلى أن للمسابقة جوانب مضيئة أخرى خلاف التنافس الشريف في حفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده فهي تبعث على نشر تعاليم الإسلام السمحة وزيادة الروابط بين الأشقاء العرب والمسلمين الذين يجمعهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مضيفاً أن من فضل الله تعالى علينا كسعوديين أن نكون سباقين في الاهتمام بالقرآن الكريم من جميع الوجوه ولله الحمد.وفي ختام تصريحه رفع سموه خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يقدمانه من دعم ورعاية لكل ما فيه خدمة للقرآن الكريم وأهله، مثمناً الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في إنجاح المسابقة وبذل كل الإمكانيات لإخراجها بالصورة اللائقة بها، داعيا الله تعالى أن يوفق القائمين على هذه المسابقة لما فيه خير البلاد والعباد وان يكتب الاجر والمثوبة للجميع.// انتهى //10:23ت م0027