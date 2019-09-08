رام الله 9 محرم 1441 هـ الموافق 8 سبتمبر 2019 م واسرصد تقرير إعلامي انتهاكات سُلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين الشهر الماضي.وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" إن 22 انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصحفيين في الأرض الفلسطينية خلال شهر أغسطس الماضي.وأكدت في تقريرها الشهري أن انتهاكات جيش الاحتلال بحق الصحفيين ما زالت متواصلة ومتعمدة، من أجل إخفاء حقيقة ما يجري من انتهاكات وجرائم بحق المواطنين المدنيين العزل، مشيرةً إلى أن الصحفيين يتعرضون لانتهاكات بالغة الخطورة وتصل إلى حد تهديد حياتهم.وذكرت الوكالة الفلسطينية أن الشهر الماضي شهد العديد من الإصابات والاعتقالات ضد الإعلاميين الفلسطينيين وحرية التعبير حيث سجلت 22 انتهاكًا بحقهم.وأوضحت أن عدد المصابين من الصحفيين جراء إطلاق العيارات المطاطية وقنابل الغاز المسيلة للدموع والاعتداء بالضرب المبرح، إضافة إلى اعتداءات أخرى بلغ 11 مصابًا، أما عدد حالات الاعتقال والاحتجاز وسحب البطاقات وإطلاق النار التي لم ينتج عنها إصابات فقد بلغت هي الأخرى 11 حالة.// انتهى //10:28ت م0029