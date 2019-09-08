المدينة المنورة 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسينظم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة غداً، مؤتمراً عالمياً بعنوان " الابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات "، وذلك بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة.ويشارك في المؤتمر الذي تستمر أعماله ثلاثة أيام، أكثر من 75 متحدثاً وخبيراً من دول باكستان وسنغافورة والكاميرون والإمارات والبحرين وعمان ولبنان والأردن ومصر والسودان والجزائر والمغرب وتونس، إضافة إلى أساتذة وباحثين متخصصين من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية بالمملكة العربية السعودية.ويستعرض المتحدثون من خلال البحوث وأوراق العمل 6 محاور رئيسية تشتمل، حور تقنيات ما بعد 2018 ، والتحول في المكتبات، ومحور تأثير الابتكار على الإدارة والهيكلة في المكتبات، ومحور الابتكار ودوره في تعزيز الميزة التنافسية للمكتبات، ومحور البرامج والخدمات المبتكرة في المكتبات لمقابلة حاجات المجتمع ومحور الحلول الابتكارية للمشكلات والتحديات التي تواجه المكتبات ومحور المكتبة والمجتمع: العلاقة والحاجات المتطورة، إلى جانب أربع جلسات رئيسية حوارية تعقد لكبار المتخصصين في المخطوط والتراث والآثار.ويصاحب المؤتمر الذي يدشن به مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية أنشطته وبرنامجه الثقافية، معرضاً بمشاركة عددٍ من المؤسسات والهيئات المتخصصة في مجال المكتبات والثقافة والتراث.// انتهى //10:44ت م0031