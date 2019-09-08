الطائف 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسنفّذت الجمعية الخيرية بتربة ممثلة بفريق "بذور الخير" التطوعي، برنامج "عودًا حميدًا"، للأيتام المستفيدين من الجمعية.ويهدف البرنامج لرسم البسمة والسعادة على وجوه الأطفال وذويهم ومشاركتهم فرحتهم؛ حيث تم عمل مسابقات وأنشطة منها: الرسم، والنقش، والرسم على الوجه، وورشة عمل، إلى جانب السحوبات على عددٍ من الجوائز، للاحتفال بالعام الدراسي الجديد، وتعزيز حب الدراسة لتحقيق الطموح.وجرى خلال الحفل المعـد بهذه المناسبة توزيع الحقائب والمستلزمات الدراسية، إلى جانب تسليم قسائم شرائية بقيمة 120 ريالًا لكل طالب، لشراء الاحتياجات المدرسية.// انتهى //11:51ت م0049