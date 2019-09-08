الجزائر 9 محرم 1441 هـ الموافق 8 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، إنهاء هيئة الوساطة والحوار صياغة تقريرها حول المشاورات مع الطبقة السياسية ونخب المجتمع المدني ورواد الحراك الشعبي، تمهيدًا لتسليمه لاحقًا لرئيس الدولة عبدالقادر بن صالح.وتابعت مجريات الحملة الانتخابية في تونس، لافتةً الانتباه إلى بدء أولى المناظرات التلفزيونية أمس بين المرشحين الـ 26 للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 15 سبتمبر الجاري.ورصدت صحف الأحد تطورات الأوضاع في ليبيا، مشيرةً إلى تجدد الاشتباكات بين الأطراف الليبية المتنازعة وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.وأشارت إلى ترحيب الحكومة السودانية الجديدة بقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي برفع تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي.وفي متفرقات دولية أخرى، أخبرت عن عودة احتجاجات أصحاب السترات الصفراء إلى المدن الفرنسية منددين بمشروع قانون جديد للتقاعد.// انتهى //11:51ت م0051