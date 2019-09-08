عنيزة 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسأتاح "موسم عنيزة للتمور ٤٠" الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة الغذائية بمحافظة عنيزة، بالتعاون مع البلدية، الفرصة للشباب للاستثمار والمشاركة في هذا الموسم.وأوضح رئيس لجنة التمور بالغرفة عبدالرحمن بن محمد الكريدا، أن الغرفة حريصة على طرق الشباب لأبواب العمل الحر واستثمار طاقاتهم بما يعود عليهم بالنفع، لاسيما في مثل هذه الملتقيات الاقتصادية، إضافة إلى تقديم التسهيلات للشباب ومنحهم فرص العمل والتكسب وتشجيعهم في ذلك، حيث هيأت منافذ لبيع بواكير التمور بالقرب من المزارع، وتعليمهم أساليب البيع والشراء والتسويق وفرز التمور الجيدة من غيرها ومعرفة أنواع التمور الواردة للسوق عبر برامج محددة واستشارات ودراسات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.وبين الكريدا أنه تم تخصيص منطقة مستقلة للتجزئة تعمل على فترتين صباحية ومسائية، حيث يشارك الشباب في ساحة المزاد في الساعات الأولى من الصباح ثم عرض منتجاتهم في مبيعات التجزئة من خلال الموقع المهيأ له عبر العديد من نقاط البيع.// انتهى //11:53ت م0052