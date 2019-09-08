الرياض 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسيُمكن ملتقى الصحة العالمي 2019 في نسخته الثانية الذي سيعقد خلال الفترة من 10 - 12 سبتمبر الجاري، المبتكرين والمخترعين في القطاع الصحي من تعزيز خبراتهم وتجاربهم عبر "رحلة الابتكار" .وعلى مدى أيام الملتقى الثلاثة ستقام رحلة يومياً لـ 60 مبتكراً لمدة خمس ساعات،تشمل بعض المنشآت الصحية والأخرى ذات العلاقة .ويتحدث خلال الملتقى الذي سيشهد مشاركة 180 شركة طبية ويفتتحه معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، عدد من المتخصصين في جملة من الموضوعات التي تهم القطاع الصحي ضمن الورش المصاحبة ومن أبرزها : التعريف بمؤشرات برنامج أداء الصحة، وآلية شراء الخدمة من القطاع الصحي الخاص، ولقاء رجال الأعمال، فرص مشاركة القطاع الخاص بوزارة الصحة، والطريق للإدراج في السوق المالية السعودية، وتمويل رواد أعمال القطاع الصحي، المنشآت الصغيرة والمتوسطة.كما سيتم في الملتقى الذي ينعقد بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ، تخصيص منطقة خاصة بالمنشآت المتوسطة والصغيرة لتقديم الاستشارات والإجابة على استفسارات رواد الأعمال المستقبليين، وستحتوي على بوث منشآت يقدم فيه عدد من الخدمات أبرزها جناح تسهيل الأعمال، وجناح التمويل واسترداد الرسوم، وجناح الفرص الاستثمارية، وجناح طموح، وجناح الامتياز التجاري، إلى جانب 10 اقسام للمنشآت المتخرجة من مسرعة القطاع الصحي، وقسم من برنامج تجير الملكية الفكرية.// انتهى //12:17ت م0056