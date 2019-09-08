القاهرة 9 محرم 1441 هـ الموافق 8 سبتمبر 2019 م واسعقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية اجتماعًا لها اليوم على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السفير نجيب المنيف مندوب تونس الدائم لدى الجامعة العربية ، كون بلاده الرئيس الحالي للقمة العربية وبمشاركة الدول الأعضاء بالهيئة.ورأس وفد المملكة في الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي.واستعرضت الهيئة فى اجتماعها التقرير نصف السنوي حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التى عقدت فى تونس في شهر مارس الماضي ورفع هذا التقرير إلى اجتماع الدورة 152 لمجلس جامعة الدول العربية التي تبدأ في وقت لاحق اليوم.// انتهى //12:21ت م0059