مكة المكرمة 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسناقشت الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام اليوم، عدداً من الخطط والموضوعات التي تسهم في تطوير استراتيجيات البرامج التدريبية لمنسوبي رئاسة شؤون الحرمين، إضافة إلى النظر في الخطط المقترحة لتطوير منظومة العمل.وأوضح مدير عام الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام أحمد بن عيد الوذيناني أهمية تظافر جهود الإدارات التابعة للإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام مع جميع نظرائهم في إدارات الرئاسة والعمل على تفعيل مبادرات الأكاديمية التي تخدم بيت الله الحرام وضيوف الرحمن.وعبر الوذيناني عن شكره لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على الدعم المستمر لأعمال الأكاديمية.// انتهى //12:29ت م0060