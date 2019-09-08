عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بذكرى استقلال بلاده
الأحد 1441/1/9 هـ الموافق 2019/09/08 م واس
جدة 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية طاجيكستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
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12:40ت م
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