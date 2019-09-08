ينبع 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واساستقبل محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة اليوم , المدير التنفيذي للجمعية السعودية للتربية الخاصة " جستر ينبع " سلمان بن عايد الجهني وفريق جستر ينبع .ورحب بهم المحافظ في بداية اللقاء , واستمع إلى شرح مفصل من المدير التنفيذي لفرع جستر عن الجمعية وأهدافها وأعمالها والفئات المستهدفة والدور الذي تقوم به في خدمة أبناء المحافظة من ذوي الإعاقة .كما قدم المدير التنفيذي لمحافظ ينبع العضوية الفخرية للجمعية , مؤكدا أهمية العمل الإنساني والخيري في المحافظة والدور الذي تقوم به الجمعية في خدمة هذه الفئة الغالية على المجتمع.وفي ختام اللقاء شكر محافظ ينبع أعضاء الجمعية على ما يقدمونه من أعمال وخدمات لفئة غالية على المجتمع, متمنيا التوفيق والنجاح للجمعية وأعضائها لخدمة المستفيدين منها .// انتهى //14:18ت م0090