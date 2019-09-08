أبها09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واستشارك جامعة بيشة في مهرجان صفري بيشة 2019 الذي انطلق، اليوم ، بعدد من البرامج العلمية التي يقدمها أكاديميون وباحثون متخصصون، ويأتي ذلك ضمن مساهمات الجامعة لتعزيز المشاركات المجتمعية.وتقام المشاركات العلمية التي تنظمها كليتا العلوم والأعمال على مسرح المهرجان وفي المجمع الأكاديمي ببيشة ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل في كلية الأعمال بمحاضرة بعنوان"تسويق التمور: صفري بيشة نموذجًا" يقدمها الدكتور نبيل العبسي، ثم ثلاث فعاليات يوم الأربعاء المقبل تبدأ بمحاضرة في كلية الأعمال بعنوان"ريادة الأعمال في مجال التمور بين الواقع والآفاق المستقبلية" يقدمها الدكتور فوزي عبدالرزاق، وتنطلق الفعالية الثانية بالقسم النسائي بكلية الأعمال بعنوان " أهمية إنتاج النخيل ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية " تشارك فيها الدكتور إيمان لخميري، وتقام الفعالية الثالثة بكلية العلوم وتشتمل على محاضرة بعنوان"سوسة النخيل-الوقاية والمكافحة" يقدمها الدكتور فهد عبد الجليل.ويختتم البرنامج العلمي داخل الحرم الجامعي بفعاليتين يوم الخميس المقبل، تقام الأولى في كلية الأعمال عن "المستقبل التجاري للتمور كمنتج أساسي ومنتج تحولي" يقدمها الدكتور سيف سلام الحكيمي، والثانية ندوة بالقسم النسائي بكلية العلوم عن بيشة وتاريخ تمر الصفري تشارك فيها الباحثتان ريم بنت عايض الشهراني والباحثة لمياء بنت علي القرني.كما تقام ندوتان بمقر المهرجان بالمحافظة يشارك فيها أعضاء هيئة التدريس بجامعة بيشة، الأولى تتحدث عن آفات النخيل بمشاركة الدكتور جمال البدري والدكتور طلال دهان، والندوة الثانية عن طرق الري في مزارع النخيل يشارك فيها الدكتور عيد العصيمي والدكتور بلال الجمال.// انتهى //14:20ت م0091