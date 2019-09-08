أبها09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسناقش أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مع رئيس بلدية خميس مشيط المكلف سليمان عبدالله وعدد من منسوبي البلدية اليوم , الفرص الاستثمارية بالمحافظة.كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة آليات تطوير الاستثمارات ، ومؤشرات القياس والأداء الخاصة بالاستثمارات في البلدية.وأكد الحميدي أهمية العمل على تجاوز التحديات و طرح الحلول أمام إدارة الاستثمار لتسهم في رفع مؤشرات الأداء الاستثماري.من جهته أبان رئيس بلدية خميس مشيط أن الاجتماع يهدف إلى تنويع قنوات التسويق في الفرص الاستثمارية بما يتناسب مع سياسة إدارة الاستثمار بالأمانة، إضافة إلى رفع إسهام البلدية في تقديم فرص استثمارية جديدة.// انتهى //14:25ت م0093