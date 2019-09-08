ينبع 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسدشن المساعد للشؤون التعليمية بتعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي اليوم، اختبارات تطبيق مقياس القدرات العقلية على 747 طالبًا من طلاب الصف الرابع الابتدائي الذي ينفذ في جميع مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة والقطاعات التابعة لها ويستمر حتى نهاية الأسبوع القادم.ويشرف على التطبيق مشرفون ومعلمون من إدارة الموهوبين، بحضور رئيس قسم الموهوبين حامد حسن جحيو وعدد من القيادات التربوية.‎‎وأشار جحيو إلى أن المقياس يتكون من أربعة أجزاء وهي: القدرة اللغوية، والقدرة العددية، والقدرة المكانية والقدرة الاستدلالية، مبينًا أن المقياس يعد أحد المقاييس المتبعة في التعرف على الموهوبين ويستمر تطبيقه لطلاب الصف الرابع الابتدائي في كل عام بهدف التعرف على الطلاب الذين لديهم استعدادات وقدرات عالية أو فوق المتوسطة تؤهلهم للإبداع في مجالات مختلفة وَفْق ميولهم واتجاهاتهم، كما لا يمكن أن نتجاهل بقية العوامل المؤثرة الأخرى كالعوامل الاجتماعية والأسرية واستعدادات الطالب الخاصة مثل الدافعية وإظهار الاهتمام والالتزام بالمهمات، إذ إن التدريب المنتظم المقصود يؤدي إلى صقل هذه القدرات واستمرار الموهبة.‎وأكد أن عملية التعرّف على الطلاب الموهوبين لا تُجرى بغرض التشخيص وإعطاء درجات إنما تهدف إلى تشخيص القدرات والميول والاهتمامات وأنماط التعلم وأنماط التفكير والاتجاهات وبالتالي توفير وبناء برامج تعمل على تلبية الاحتياجات الخاصة ومراعاة الفروق الفردية.// انتهى //14:25ت م0096