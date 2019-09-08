الرياض 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسانطلق اليوم مشروع (ساهم ) للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية، بدعم من مؤسسة الملك خالد وبالشراكة مع جامعة الأمير سلطان، والذي يعمل على بناء قدرات وتمكين 50 طالبا وطالبة مبدعين من جامعة الأمير سلطان .ويهدف المشروع إلى إيجاد حلول مبتكرة للقضايا الاجتماعية، وذلك من خلال تدريبهم بطريقة تفاعلية على الابتكار الاجتماعي وتطبيقاته وأدواته. كما يتألف من ثلاث مراحل: الحملة الأولى تستمر لمدة أسبوع واحد من8-12 سبتمبر للتوعية بالمشروع ، تشمل نشرات، وتفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومتحدثين ، لتحفيز الطلاب على المشاركة بالبرنامج.بعدها تبدأ مرحلة المعسكر التدريبي ويستمر لمدة خمسة أيام من 29 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر، وتتمحور حول الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية. وأخيرا، مرحلة الهاكاثون (تحدي الابتكار) ويستمر ليومين 4 و 5 أكتوبر، تنتهي بلجنة تحكيم لاختيار أفضل ثلاثة مشاريع للتحدي المطروح.كما يهدف البرنامج إلى إيجاد وتعزيز ثقافة الابتكار الاجتماعي بين طلاب جامعة الأمير سلطان، وتمكينهم من اقتراح حلول مبتكرة للقضايا الاجتماعية القائمة في الوقت الراهن من خلال إمدادهم بمهارات وأدوات الابتكار، بالإضافة إلى تعزيز ثقة الطلاب والطالبات بأنفسهم في مواجهة الصعوبات والتحديات التي قد تواجههم في حياتهم العملية والمهنية المستقبلية، ورفع روح المسؤولية الاجتماعية وإيجاد الفرص بين الطلاب ليكونوا جزءًا فعالاً في مجتمعهم .//انتهى//14:25ت م0097