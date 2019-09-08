مكة المكرمة 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسأكد مدير التوجيه الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشيخ محمد الأمين الشيخ أحمد, أهمية مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره في تشجيع الناشئة على التنافس الشريف, وعدّها من أعظم المسابقات القرآنية في العالم.جاء ذلك في تصريح صحفي له خلال زيارته لمقر انعقاد مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم بالمسجد الحرام كضيف شرف لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، استمع خلالها لتلاوات المتسابقين في اليوم الثاني من التصفيات النهائية للمسابقة.وقال الشيخ محمد: إن هذه المسابقة الدولية تعد من أكبر المسابقات القرآنية التي تهفو إليها القلوب من شتى البقاع، لتميز اختيار مكان الانعقاد في رحاب المسجد الحرام وبجوار الكعبة المشرفة، منوهًا بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من عناية كبيرة واهتمام بالغ بخدمة كتاب الله.وأشاد بجهود معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وسعيه الحثيث من أجل إيصال رسالة المملكة في الوسطية والاعتدال إلى شتى بقاع الأرض عبر الوزارة المباركة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.وفي ختام تصريحه دعا المولى -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على اهتمامهما بكتاب الله الكريم وأهله، وجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم على الحق المبين، وأن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء ومكروه وجميع بلاد المسلمين.// انتهى //14:27ت م0098