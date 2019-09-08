الرياض 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسأعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن اختتام الدورات التدريبية الإلكترونية والجلسات التفاعلية لبرنامج المخيم الإلكتروني، بمشاركة 141.121 مستفيداً ومستفيدة، سجلوا في فعاليات المخيم منذ انطلاقه في مطلع شهر يوليو الماضي.ونفذ "هدف" البرنامج عبر المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب) بالشراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك خالد، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وشركة الاتصالات السعودية، بهدف تزويد أفراد المجتمع من الطلبة والباحثين عن عمل ومن هم على رأس العمل وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بالمعارف والمهارات اللازمة لاحتياجات سوق العمل، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.وقدم المخيم الإلكتروني خلال فترة تنفيذه، عدد من البرامج التدريبية الإلكترونية والجلسات التفاعلية، من أجل تطوير مهارات المستفيدين، ورفع فرص التوظيف للباحثين عن عمل، وتلبية الاحتياجات التدريبية لسوق العمل، إضافةً إلى استثمار أوقات المستفيدين فيما يعود عليهم بالنفع مستقبلاً، وتوظيف المعارف والمهارات المكتسبة من البرنامج في سياقات متنوعة.وضم المخيم تسعة مسارات حيث قدمت جامعة الملك عبدالعزيز، مساري الإبداع والابتكار في بيئة العمل، وصناعة السياحة، وقدمت جامعة الملك خالد مساري مهارات الرسم الهندسي، وأساسيات اللغة الإنجليزية، وشاركت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بثلاثة مسارات ابتكر، ومتجرك أونلاين، وابدأ مشروعك، كما شاركت شركة الاتصالات السعودية، بمساري مهارات البيع الاحترافي، وتوجهات حديثة في مجال الاتصالات.// انتهى //14:31ت م0101