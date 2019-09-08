مكة المكرمة 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واستستأنف لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الحادية والأربعين اليوم, ثاني أيام جلسات الاستماع للتصفيات النهائية، وذلك بالاستماع إلى 27 متسابقًا، على فترتين صباحية ومسائية ، بحضور الأمين العام للمسابقة الشيخ سليمان بن فهد الخميس وجميع المتسابقين المشاركين بالمسابقة والمرافقين والضيوف ورواد المسجد الحرام.يذكر أن جلسات الاستماع في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية قد بدأت يوم أمس وتم الاستماع إلى قراءة عدد كبير من المتسابقين في أجواء روحانية تعالت فيها أجمل الأصوات المتقنة لكتاب الله الكريم.وتختتم التصفيات النهائية يوم غدٍ الاثنين, وسيكون الحفل الختامي في يوم الأربعاء القادم – بمشيئة الله تعالى - بالمسجد الحرام, وسيكرم خلاله الفائزون في أفرع المسابقة الأربعة بجوائز نقدية تصل إلى مليون ومئة وخمسة وثمانين ألف ريال.// انتهى //14:31ت م0102