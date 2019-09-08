الريض 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واساستفاد المنتخب الفرنسي من خطأ تحكيمي خلال الثواني الأخيرة من المباراة التي تفوق فيها على نظيره الليتواني 78-75، خلال الدور الثاني من كأس العالم لكرة السلة التي تستضيفها الصين، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي للعبة (فيبا) اليوم .وقبل 30 ثانية من نهاية المباراة التي أقيمت أمس، وحين كانت فرنسا متقدمة بفارق نقطتين (76-74)، تحصلت ليتوانيا على خطأ فردي سدد على اثره يوناس فالنسيوناس لاعب ممفيس غريزليز الأميركي الرمية الأولى بنجاح، بينما أبعد الفرنسي رودي غوبير لاعب يوتا جاز الكرة بعد الرمية الثانية، لكنه لمس أيضا حلقة السلة لا الكرة وحدها، في مخالفة لقواعد اللعبة, ليسجل بعدها ناندو دي كولو ثنائية للمنتخب الفرنسي قبل 16 ثانية من النهاية ليقود بلاده للفوز بفارق ثلاث نقاط ويبلغ الدور ربع النهائي, حيث أقر "فيبا" في بيان أنه توجب على الحكام "التدخل ومنح نقطة لليتوانيا".في حين لن تتم إعادة النظر بنتيجة المباراة رغم شكوى المنتخب الليتواني المتوج ببرونزية مونديال 2010، أكد "فيبا" في بيانه أن حكام المباراة، الاسباني أنطونيو كوندي والفنزويلي دانيال غارسيا نييفس والأرجنتيني لياندرو ليزكانو، "لن يحكّموا أي مباراة أخرى في كأس العالم 2019".// انتهى //14:33ت م0103