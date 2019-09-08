لندن 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتبعات تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه يرفض تصويت الأغلبية في مجلس العموم لصالح تشريع يلزمه بطلب تمديد من بروكسل لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.ونقلت الصحف عن وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب: أن جونسون يصر على مساعيه فى الخروج من الاتحاد الأوروبى، وأنه قد تم إحراز تقدم في المفاوضات مع التكتل، مضيفاً كان من الضروري استعادة الانضباط في حزب المحافظين.ولفتت الصحف إلى استعداد نواب في البرلمان البريطاني إلى تنفيذ تحرك قضائي إذا امتنع رئيس الوزراء جونسون عن تطبيق تشريع يجبره على طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وأبرزت الصحف تقديم وزيرة العمل والمعاشات أمبر رود استقالتها من الحكومة البريطانية بسبب خلافات حول تداعيات سياسة رئيس الوزراء جونسون بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأنها لم تعد تعتقد أن التوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو الهدف الرئيسي للحكومة، مشيرة إلى تعيين تيريز كوفي خلفاً للوزيرة المستقيلة أمبر رود.ونقلت إتهام وزارة الخارجية البريطانية إيران بنقض وعودها واتخاذ "مسار مفلس أخلاقياً" بعد تقارير تفيد بتوجه ناقلة النفط الإيرانية "أدريانا داريا 1" إلى سوريا، وأن بريطانيا "منزعجة للغاية" جراء ذلك التوجه.وتحدثت الصحف عن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف محادثات السلام مع حركة طالبان بعد هجوم في كابل أسفر عن مقتل 12 شخصا بينهم جندي أمريكي.وأشارت الصحف إلى اتمام روسيا وأوكرانيا صفقة وصفتها "تاريخية" لتبادل الأسرى، مشيرة إلى أن من بين المفرج عنهم 24 بحارًا أوكرانيًا، التي يؤمل منها تخفيف التوتر بين الجارتين المتنازعتين.// انتهى //14:35ت م0104