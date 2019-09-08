الرياض 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واساختتمت أمس في مدينة عدن الدورات الريادية لمعيلات الأسر، ضمن مشروع تحسين سبل العيش الذي يموله مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.واستفاد من الدورات 65 معيلة، تلقين خلالها معارف في إدارة المشاريع الصغيرة، ودراسة الجدوى، وفن الادخار والتسويق.تأتي الدورات الريادية لمعيلات الأسر بعد استهدافهن بدورات صيانة الجوالات والإسعافات الأولية ضمن برامج تدريبية استهدفت 1,100 معيلة في خمس محافظات يمنية.// انتهى //15:32ت م0148