الرياض 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 3.87 نقطة ليقفل عند مستوى 8050.88 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 2.1 مليار ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 112 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 67 شركات على تراجع.وكانت أسهم شركات الأهلية, وباتك, وأسمنت نجران، والزامل للصناعة، ودور الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أميانتيت, وساب، وسامبا، والأهلي للتكافل، والبلاد فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.99% و 9.97% .فيما كانت أسهم شركات أميانتيت، ودار الأركان, والإنماء, وأسمنت نجران، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, والإنماء، وسابك، أميانتيت، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 6.40 نقطة ليقفل عند مستوى 3733.91 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 ألف سهم تقاسمتها 117 صفقة.// انتهى //15:42ت م0150