الدمام 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واستنظم غرفة الشرقية بعد غدٍ، ورشة عمل عن "مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة الجديد"، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافسة، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بالدمام.وتهدف الورشة التي تأتي ضمن أنشطة وبرامج لجنة المقاولات بالغرفة، إلى رفع وعي قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية، من خلال ما اشتمل عليه نظام المنافسة الجديد من تحديثات وصياغات تنظيمية جديدة تُحقق في مُجملها المنافسة العادلة وتُشجع على مكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية، التي تؤثر على المنافسة المشروعة وعلى مصلحة المستهلك.وأوضح رئيس لجنة المقاولات بالغرفة حمد الحماد، إن الورشة تُسلّط الضوء على دور الهيئة العامة للمنافسة في حماية وتعزيز المنافسة في الأسواق، وتستعرض نظام المنافسة الجديد وأهم الفروقات والتحديثات، ومسودة اللائحة التنفيذية، وما اشتملت عليه من فروقات وتحديثات، مشيرًا إلى أن نظام المنافسة الجديد، يأتي تماشيًا مع أنظمة المنافسة العالمية ويُحقق المنافسة العادلة بين المُنشآت ويُكافح الممارسات الاحتكارية، ويحمل دلالات جادة على تلك المساعي الوطنية بالإصلاح والرغبة في تعزيز وتأكيد مناخ المنافسة في قطاع الأعمال السعودي باعتباره من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار.// انتهى//15:48ت م0153