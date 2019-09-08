الرياض 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسحقق مركز تدريب الرياض كأس بطولة المملكة للأندية ومراكز التدريب للمصارعة الرومانية للناشئين ، التي اختتمت أمس على صالة الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض .وتوج مركز تدريب الرياض بعد حصوله على المركز الاول برصيد (195) نقطة ، ونال مركز تدريب جدة المركز الثاني برصيد (179) نقطة ، وحل مركز تدريب مكة المكرمة بالمركز الثالث برصيد (109) نقاط ، وحصل على كأس أفضل لاعب متعب المولد من مركز تدريب مكة المكرمة .وتعد هذه البطولة الأولى في البرنامج الزمني لنشاطات الاتحاد السعودي للمصارعة في الموسم الرياضي الجديد 2019-2020 م .// انتهى //16:10ت م0162