حائل 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسنظمت وحده الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل ممثلة بالقسم النسائي، زيارة ترفيهية لنزيلات الوحدة إلى مقر نادي غزوان للفروسية، بحضور مشرفة القسم بوحدة الحماية لولوه الباتع وعدد من المختصات، وبمتابعة مدير وحده الحماية الاجتماعية فهد العتيبي .وأوضحت الباتع أن الوحدة شاركت خلال الزيارة بركن تعريفي عن مهام وخطط الوحدة شملت صور تعبيرية ومطويات توضيحية وعبارات محفزه، مشيرةً إلى أن المشاركة تأتي ضمن أهداف وخطط الوحدة للترفيه عن النزيلات، وتوفير الأجواء الأسرية لهن، والمشاركة الفعالة مع أفراد المجتمع .// انتهى //17:01ت م0171