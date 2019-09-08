الرياض 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسأقام مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات المساندة للتربية الخاصة، احتفالاً بمناسبة العودة للمدارس للأسر المستفيدة وللطلاب والطالبات، من خلال عدد من الفعاليات الترفيهية والهدايا النوعية، والمسابقات والجوائز، بالإضافة إلى محاضرة تثقيفية وإرشادية عن العودة للمدارس ، بمشاركة متخصصين في المجال التثقيفي، وذلك في مقر المركز .وتحدثت الاخصائية النفسية (تخصص عيادي) وئام العمري للحضور عن كيفية إدارة سلوكيات ذوي الاحتياجات الخاصة بطرق ذكية من خلال إدارة سلوكيات المحيطين بهم من مختصين ومربين، مشيرةً إلى الاتجاه إلى طرق العلاج الجديدة لتدريب الاخصائيين والأهالي ليكونوا بدورهم جزءًا من العلاج من خلال المشاركة الفاعلة لتحقيق هدف المستفيد، كما تحدثت عن استخدام الموهبة والترفيه كأحد الاساليب العلاجية طويلة المدى ، التي يتم تطويرها وتنميتها لتحقيق أهداف أكبر للمستفيدين ،آملة تواجد المختصين القادرين على التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ووضع الخطط المناسبة لهم في النوادي، حيث تستطيع الأسر التوجه للمختص عند ملاحظة سلوكيات وتوجهات لدى أبنائها للمساعدة في وضع خطة علاجية مناسبة لممارسة الأنشطة في النادي.تلا ذلك عرض لفيلم تعريفي عن خدمات المركز وأنشطته، ثم ألقى المدير العام للمركز فهد بن إبراهيم الصانع كلمة رحب من خلالها بالحضور، مؤكداً حرص المركز على تفعيل جانب الفعاليات التعليمية والترفيهية بمشاركة المستفيدين وأسرهم، ويأتي ذلك ضمن اهتمامات وزارة التعليم، إضافة إلى المبادرة والإسهام من قبل المركز وفريق العمل التابع له في كل مامن شأنه تحقيق الأهداف المرجوة .ولفت النظر إلى أن الفعاليات تمثل جزءا مهما من الأنشطة التي يتم من خلالها إيصال رسائل المركز التوعوية، بالإضافة إلى تعزيز دوره ومسؤوليتة تجاه المجتمع ،وتقديمه للعديد من الخدمات ضمن نطاق مدينة الرياض عبر طاقم عمل سعودي في مختلف التخصصات وتحت سقف واحد، في مجال التشخيص وتعديل السلوك وفحص السمع والبصر، والإرشاد الأسري، والخدمة الاجتماعية، وقسم التأهيل في العلاج الطبيعي والوظيفي، وقسم النطق والتخاطب، وقسم التربية الخاصة، والتغذية العلاجية، والتثقيف الصحي، مؤكداً استعداد المركز لإستقبال الحالات الخاصة بالتربية الخاصة وطلاب التعليم العام ممن يواجهون بعض التحديات في التعلم، الذين تتراوح أعمارهم من سن الولادة وحتى سن ١٣ عاماً، وتقديم جميع الخدمات مجاناً وضمن خدمات وزارة التعليم لأبناء وبنات الوطن.يذكر أن المركز، بالتعاون مع الادارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، يحتفي بهذه المناسبة خلال هذ الأسبوع عبر تنفيذ مجموعة من الفعاليات في 9 مدارس بمدينة الرياض.//انتهى//17:02ت م0172