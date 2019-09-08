إسلام آباد 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واساتفقت باكستان وأفغانستان على بذل جهود مشتركة في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة.جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بنظيره الأفغاني صلاح الدين رباني الذي يزور باكستان حالياً.وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين باكستان وأفغانستان وعملية السلام الأفغانية، والوضع الإقليمي.وأكد قريشي لنظيره الأفغاني أن باكستان تعد الاستقرار في أفغانستان من مصلحتها الوطنية، ويصب في صالح الأمن الإقليمي.// انتهى //17:11ت م0175