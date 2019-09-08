اسلام أباد 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسدانت باكستان بشدة انتهاكات وقف إطلاق النار غير المبررة التي ارتكبتها القوات الهندية على طول خط السيطرة ـ الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير ـ التي أسفرت عن إصابة أربعة مدنيين باكستانيين بجروح متفاوتة.وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم أن المدير العام لإدارة جنوب آسيا بالوزارة الدكتور محمد فيصل قد استدعى القائم بأعمال السفير الهندي لدى إسلام آباد غورف أهلواليا وأطلعه على استنكار باكستان لانتهاكات وقف إطلاق النار من جانب القوات الهندية، وأن نيران القوات الهندية أدت إلى إصابة أربعة مدنيين باكستانيين شاركوا في تجمع سلمي قرب الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير لإبداء التضامن مع سكان الشطر الهندي من إقليم كشمير.وقال الدكتور محمد فيصل إن الاستهداف المتعمد للمناطق المأهولة بالسكان المدنيين أمر مؤسف ويتعارض مع الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن انتهاكات وقف إطلاق النار من جانب الهند يعد تهديدًا للسلام والأمن الإقليميين وقد تؤدي إلى سوء تقدير إستراتيجي.وحث الجانب الهندي على احترام اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة مع باكستان عام 2003، والتحقيق في هذه الحوادث وغيرها من انتهاكات وقف إطلاق النار التي ارتكبتها القوات الهندية، والالتزام باحترام اتفاقية وقف إطلاق النار حرفياً وروحاً، والحفاظ على السلام على الخط الفاصل في كشمير.كما حث المسؤول الباكستاني الجانب الهندي على السماح لفريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان بأن يؤدي دوره المكلف به بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.// انتهى //17:16ت م0177