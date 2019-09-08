شنغهاي 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسفاز المنتخب الإيطالي على نظيره بورتو ريكو بنتيجة 94 - 89 اليوم في الدور الثاني من كأس العالم لكرة السلة المقامة في الصين .وانتهى الربع الأول بتقدم بورتو ريكو 24 - 13 ثم واصلت بورتو ريكو تفوقها في الربع الثاني وانهته بنتيجة 46 - 26 ، ثم 64 - 50 في الربع الثالث لكن الفريقان تعادلا 83 - 83 في الربع الرابع ، ليحتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي الذي حسمه الفريق الإيطالي لصالحه بنتيجة 11 - 6 .// انتهى //17:29ت م0182