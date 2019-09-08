رياضي / اتحاد اليد يقر تنظيم بطولة النخبة
الأحد 1441/1/9 هـ الموافق 2019/09/08 م واس
الرياض 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس
قرر الاتحاد السعودي لكرة اليد إقامة بطولة النخبة على كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة اليد في الموسم الرياضي 1440-1441 هـ بمشاركة أصحاب المراكز الأول والثاني والثالث من الدوري الممتاز وبطل الكأس وذلك على أرض بطل الدوري الممتاز .
وأصدرت لجنة المسابقات البرنامج الزمني لإقامة بطولات المملكة لأبطال المناطق والأدوار التمهيدية والنهائية لجميع الدرجات لكرة اليد للموسم الرياضي 1440-1441 هـ حيث ستكون البداية ببطولة المملكة للناشئين في الـ 11 فبراير 2020م وبطولة المملكة للشباب في الـ 25 فبراير 2020م ، وبطولة المملكة للدرجة الثانية في الـ 10 مارس 2020م .
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17:29ت م
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