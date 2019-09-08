الرياض 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسقرر الاتحاد السعودي لكرة اليد إقامة بطولة النخبة على كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة اليد في الموسم الرياضي 1440-1441 هـ بمشاركة أصحاب المراكز الأول والثاني والثالث من الدوري الممتاز وبطل الكأس وذلك على أرض بطل الدوري الممتاز .وأصدرت لجنة المسابقات البرنامج الزمني لإقامة بطولات المملكة لأبطال المناطق والأدوار التمهيدية والنهائية لجميع الدرجات لكرة اليد للموسم الرياضي 1440-1441 هـ حيث ستكون البداية ببطولة المملكة للناشئين في الـ 11 فبراير 2020م وبطولة المملكة للشباب في الـ 25 فبراير 2020م ، وبطولة المملكة للدرجة الثانية في الـ 10 مارس 2020م .// انتهى //17:29ت م0183