صبيا 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسدشن مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي اليوم, فعاليات وبرامج اليوم العالمي لمحو الأمية بعنوان "محو الأمية وتعدد اللغات"، بحضور المساعديْن للشؤون المدرسية والتعليمية، وعدد من المختصين في الإدارة.وأعدت الإدارة عدداً من البرامج التربوية للاحتفاء بهذه المناسبة، شملت معارض متخصصة وأوبريتات تربوية هادفة، وبرامج إذاعية، وإعلامية متنوعة، تبرز دور إدارة تعليم صبيا في هذه المناسبة، إلى جانب الجهود والمبادرات التي نفذتها خلال السنوات الماضية لمحو أمية واستفاد منها أكثر من 1924 مستفيد ومستفيدة، خلال عام 2019, كذلك افتتاح 148 مدرسة للبنين والبنات في مختلف المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية, كما ساند تلك الجهود افتتاح عدد من مدارس وبرامج الإصلاحيات، والأحياء المتعلمة، وبرامج محو الأمية.واستعرض مدير تعليم الكبار خالد الحازمي مسارات وبرامج التعليم المستمر وخطة القسم للعام الدراسي الجديد، منوها باهتمام القيادة ودعمها لقطاع التعليم بمختلف جوانبه.// انتهى //17:38ت م0184